Tragedia sfiorata a Porcia: bambino di 7 anni in bici investito da un'auto sulle strisce fa un volo di due metri

PORCIA - Incidente questa mattina, mercoledì 16 agosto, a Porcia, in via Correr, dove un un'auto ha investito un minore che procedeva in sella alla sua bicicletta.

Il bambino, di 7 anni, travolto sulle strisce pedonali, è stato sbalzato per due metri, cadendo sull'asfalto. Ha riportato un trauma cranico non commotivo e lesioni lievi. Sul posto sono intervenuti gli operatori sanitari con ambulanza ed elisoccorso. Nell'attesa dell'arrivo dei sanitari il bambino è stato assistito dal personale di un negozio nelle vicinanze. A dare l'allarme il conducente dell'auto, fermatosi per assicurarsi delle condizioni del bambino e collaborare con i Vigili del fuoco. Intervenuta anche la Polizia locale per ricostruire la dinamica del caso.