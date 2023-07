Padova. Bimbo di 5 anni investito da un'auto vicino alla stazione, è grave

PADOVA - Brutto schianto in via Cairoli, a pochi passi dalla stazione di Padova. Un bimbo di 5 anni è stato investito da un'auto: è stato subito portato in ospedale, le sue condizioni appaiono gravi.

Sul posto la polizia locale.

L'incidente è avvenuto su via Cairoli all'intersezione con via Bixio. Il bimbo era assieme alla mamma e stava correndo nel momento in cui l'auto, condotta da un italiano residente in città, lo ha travolto.

+++ Notizia in aggiornamento +++