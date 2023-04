Gorizia. Bimbo investito, viene sbalzato via e picchia la testa: portato d'urgenza in ospedale

GORIZIA - Un bambino di meno di 10 anni di età è stato soccorso dal personale medico infermieristico questo pomeriggio, 17 aprile, per le ferite che ha riportato a seguito di un incidente stradale accaduto a Gorizia, in via Zara, all'incrocio con via San Michele. Per cause in corso di accertamento da parte delle forze dell'ordine, è stato investito da una vettura e, a seguito dell'impatto, è stato sbalzato per alcuni metri. Ha riportato un trauma al capo.

A dare l'allarme sono state le persone che erano con lui in quel momento; dopo la chiamata di aiuto giunta al numero unico di emergenza Nue112, gli operatori della sala operativa di primo livello hanno transitato la telefonata alla struttura operativa regionale emergenza sanitaria. Gli infermieri della Sores hanno inviato sul posto l'equipaggio di un'ambulanza proveniente da Gorizia e l'elisoccorso atterrato nella eli-piazzola dell'ospedale di Gorizia. Il mezzo su ruota ha raggiunto la piazzola. È stato quindi disposto per lui il trasporto in volo all'ospedale Santa Maria della Misericordia di Udine. Il bambino è rimasto sempre stabile e cosciente.