Vittorio Veneto. Paura davanti alla scuola materna, investito bimbo di tre anni: forse sfuggito alla mano della mamma. Trasportato in elisoccorso

VITTORIO VENETO - Sfugge in strada dalla mano della mamma: investito bimbo di tre anni. Trasportato in elisoccorso. Un bimbo di circa tre anni è stato investito oggi - 15 marzo - alle 17 in via Ugo Foscolo a Vittorio Veneto, nel quartiere Ceneda, di fornte alla scuola materna.

Il piccolo è stato trasportato in elisoccorso a Treviso in codice 2. Secondo le prime ricostruzioni sarebbe cosciente e non in pericolo di vita.