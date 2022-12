Sfugge alla mamma in parcheggio, investito bambino di tre anni

CAPPELLA MAGGIORE - Un bambino di 3 anni, di Vittorio Veneto, è stato investito da un'auto, dopo essere sfuggito alla mamma nel parcheggio della fioreria Da Ros, in via dei Campi, alle ore 10.45 di oggi 23 dicembre a Cappella Maggiore. E' stato elitrasportato a Treviso, non è grave. L'investitrice è una donna di 45 anni anche lei di Vittorio. Sono intervenuti i Carabinieri e il Suem.