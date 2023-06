Travolto da un'Audi mentre corre in bicicletta: ragazzino di 12 anni morto sul colpo

MIRANO - Tragedia oggi pomeriggio, 10 giugno, a Mirano. Un ragazzino di 12 anni investito da un'auto è morto sull'asfalto. Il dramma si è consumato poco dopo le 16, in via Don Orione all'angolo con via Viasana. Andrea Marigo, questo è il nome della giovane vittima, percorreva via Viasana per tornare a casa, abita infatti poco lontano dal luogo dell'incidente, quando all'altezza di via Don Orione è stato travolto da un'Audi.

Il giovane automobilista, un 25enne del posto, si è precipitato sul piccolo a terra e ha cercato di rianimarlo in attesa dei soccorsi. La strada è stata immediatamente chiusa e sul posto sono intervenuti l'ambulanza del Suem, i vigili del fuoco e la polizia locale dell'Unione dei comuni del Miranese. Malgrado i soccorsi, però, non si è riusciti a strappare il bambino alla morte.