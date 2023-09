Investito da un'auto mentre cammina in via D'Annunzio: è gravissimo

TRIESTE - Un uomo di circa 48 anni di età stato soccorso dal personale medico infermieristico per le ferite che ha riportato a seguito di un incidente stradale accaduto poco dopo le 21 di ieri, martedì 19 settembre, a Trieste, in viale Gabriele D'Annunzio. Per cause in corso di accertamento da parte delle forze dell'ordine, mentre camminava è stato investito da una vettura. Gli infermieri della Sores hanno inviato sul posto l'equipaggio di un'ambulanza e l'automedica e hanno allertato le forze dell'ordine. Il personale medico infermieristico ha preso in carico l'uomo che è stato trasportato in codice rosso all'ospedale di Cattinara.