Cormons. Uomo investito da un'auto in un incrocio: trasportato in volo all'ospedale in condizioni molto gravi

CORMONS (GORIZIA) - Un uomo di circa 70 anni è stato investito da un'auto: è stato soccorso nel primo pomeriggio di oggi, mercoledì 10 gennaio, dal personale medico infermieristico per le ferite che ha riportato.

L'episodio si è verificato precisamente all'incrocio tra viale Friuli e via Pietro Zorutti a Cormons.

Le cause dell'investimento in corso di accertamento da parte delle forze dell'ordine.

Gli infermieri della Sores, dopo la chiamata d'emergenza, hanno inviato sul posto l'equipaggio di un'ambulanza proveniente da Gradisca d'Isonzo, l'equipaggio dell'automedica proveniente da Gradisca d'Isonzo e l'elisoccorso. Hanno attivato inoltre le forze dell'ordine.

Il personale medico infermieristico ha preso in carico l'uomo che è stato trasportato in volo all'ospedale Santa Maria della Misericordia di Udine in condizioni molto gravi.