UDINE - ​In bici viene investito da un'auto nel giorno di Natale, grave 15enne.

Un ragazzino di quindici anni è stato soccorso nel pomeriggio di Natale per le ferite che ha riportato in seguito a un incidente stradale che si è verificato nel territorio comunale di Udine, lungo via Lumignacco l'altezza indicativa civico 65, all'incrocio con via Agrigento.

Per cause in corso di accertamento da parte delle forze dell'ordine, il ragazzo è stato investito da un'auto. Il quindicenne è stato trovato a terra con la bici accanto.

Gli infermieri della Sores hanno inviato un'ambulanza proveniente da Udine e l'automedica. Hanno attivato le forze dell'ordine. Il ragazzo è stato trasportato all'ospedale Santa Maria della Misericordia di Udine, è grave ma non in pericolo di vita.