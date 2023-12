Sutrio. Incidente sulla neve: uomo portato in ospedale con l'elicottero

SUTRIO (UDINE) - Un uomo di circa 70 anni di età è stato soccorso questa mattina dal personale medico infermieristico per le ferite che ha riportato a seguito di una caduta sulla neve che si è verificata nel comprensorio sciistico Ravascletto-Zoncolan, pista 4, nel territorio comunale di Sutrio.

Dopo la chiamata di aiuto al 112, sul posto è giunto l'equipaggio di un'ambulanza da Tolmezzo e l'elisoccorso.

Sul posto il personale del soccorso piste.

Il personale medico infermieristico ha preso in carico l'uomo che è stato trasportato in volo all'ospedale Santa Maria della Misericordia di Udine in codice giallo.