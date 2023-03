Scivola sulla neve e cade per 300 metri fino ad un canale a Podenzoi. Attimi di paura per un escursionista trevigiano

PODENZOI (BELLUNO) - Un volo di 300 metri fino ad un canale, istanti di paura per un escursionista trevigiano. L'incidente questa mattina, 17 marzo, in zona Cima de l'Albero sopra Podenzoi dove un escursionista di 60 anni di Mareno di Piave, che camminava insieme ad un amico, è scivolato su una lingua di neve e non è riuscito a fermarsi nella caduta sparendo nel canale sottostante.

L'allarme e i soccorsi

A lanciare l'allarme ai soccorsi è stato il compagno che è anche iniziato a scendere per cercare di individuarlo. Ricevute le indicazioni del luogo, l'elicottero del Suem di Pieve di Cadore ha effettuato una ricognizione, finché l'equipaggio non ha intravisto l'uomo, fermatosi quasi in fondo al canale dopo 300 metri di scivolata. Calati con un verricello di 40 metri, equipe medica e tecnico di elisoccorso hanno prestato le prime cure all'infortunato, che era cosciente e aveva riportato possibili traumi, nonché diffuse escoriazioni dovute allo sfregamento sulla neve. Imbarellato, l'escursionista è stato issato a bordo e trasportato all'ospedale di Treviso. Successivamente è stato recuperato anche il compagno, che nel frattempo era risalito e si era spostato su una cresta vicina.