Incidente a Possagno. Ciclista di 13 anni travolto da un'auto vicino all'agriturismo Dee Cioppe: è grave

POSSAGNO (TREVISO) - Incidente nel pomeriggio di oggi, 22 dicembre, a Possagno vicino all'agriturismo Riva Dee Cioppe nell'ex Valle Verde. Un ragazzino di 13 anni in sella alla sua bicicletta è stato travolto da un'auto ed è stato trasportato in elicottero all'ospedale Ca' Foncello di Treviso. Stando alle prime informazioni le sue condizioni sarebbero gravi ma non sarebbe in pericolo di vita.