Ciclista investito da un'auto in serata: è in gravi condizioni

UDINE - Un ciclista è stato ricoverato in gravi condizioni dopo essere stato investito da un'auto, intorno alle 22 di domenica sera, 17 dicembre 2023, a Cervignano del Friuli, lungo viale Venezia. Per cause in corso di accertamento da parte delle forze dell'ordine, l'uomo è stato travolto mentre era in sella a una bicicletta. Gli infermieri della Sores hanno inviato sul posto l'equipaggio di un'ambulanza proveniente da Cervignano del Friuli; hanno allertato le forze dell'ordine. Il personale sanitario ha preso in carico l'uomo che è stato trasportato all'ospedale Santa Maria della Misericordia di Udine.

