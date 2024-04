Volley. Conegliano vince a Roma e vola in semifinale. Pantere «schiacciasassi» al PalaTiziano sul podio in soli tre set

CONEGLIANO (TREVISO) - Pasqua, festa grande per le Pantere della Prosecco Doc Imoco Conegliano. La squadra trevigiana è la terza semifinalista dei Playoff Serie A1 Tigotà: non basta all'Aeroitalia Smi Roma un Palazzetto dello Sport da brividi, praticamente sold out con il record stagionale di pubblico, per l'impresa contro le campionesse d'Italia in carica. Le pantere replicano lo 0-3 di Gara 1 anche nel secondo confronto e si qualificano in Semifinale, dove incontreranno la vincente della sfida tra l'Igor Gorgonzola Novara e la Reale Mutua Fenera Chieri '76 a partire da sabato 6 aprile. La Gara 3 del derby piemontese è in programma mercoledì 3 aprile alle 20.30, mentre la Semifinale che vedrà coinvolte l'Allianz Vero Volley Milano e la Savino Del Bene Scandicci comincerà domenica 7 aprile.

Pantere schiacciasassi, il match di Roma

Due set da schiacciasassi per le ragazze di coach Daniele Santarelli, che nonostante il clima caldissimo, filano dritto e mettono in grande difficoltà la squadra di coach Cuccarini, che cede 17-25 e 13-25. Ma le giallorosse non si abbattono e regalano al pubblico presente una terza frazione lottata punto a punto, vinta poi dalle trevigiane nel finale. Decisiva la prestazione a muro (11 blocks vincenti, 6 di Haak, contro 5) e quella al servizio (9 ace, 4 di Lubian, contro 2), che lasciano le capitoline al 19% di efficienza in ricezione e al 16% in attacco. MVP dell'incontro Marina Lubian, che firma 11 punti, in doppia cifra anche la solita Haak (22), e le americane Cook e Plummer (10 punti a testa), mentre Erblira Bici saluta i suoi tifosi con 14 palloni messi a terra.