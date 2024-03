Imoco, record punti per le pantere. E domani al Palaverde inizia la corsa allo scudetto, quarti di finale contro Roma

CONEGLIANO (TREVISO) – Irresistibile, implacabile e, soprattutto, imbattibile. Per la seconda volta nella propria storia dopo la fantastica annata 2020/21, la Prosecco Doc Imoco chiude la regular season di Serie A1 da imbattuta. Ma se nella stagione 2020/21 le pantere affrontarono un campionato da 13 squadre che le portò a chiudere con un record di 24 vittorie e 0 sconfitte, in quella in corso la squadra allenata da Daniele Santarelli ha deciso di fare le cose ancora più in grande con una Serie A1 da 14 squadre, vincendo tutte e 26 le partite disputate. Una marcia trionfale che, pur non avendo valore ai fini della conquista dello scudetto, ha portato Conegliano alla certezza della qualificazione alla prossima Champions ormai un mese fa, oltre ad aver garantito alle pantere il fattore campo per la durata di tutti i playoff.

I risultati del 26° turno non hanno causato scossoni in vetta, perché a Scandicci e a scalare Milano, Novara e Chieri hanno mantenuto le proprie posizioni, così come le tre vittorie ottenute dalle squadre che occupavano dal sesto all’ottavo posto, vale a dire Pinerolo, Vallefoglia e Roma, hanno tenuto invariato anche l’ordine delle ultime tre partecipanti ai playoff.

Lo scossone è arrivato a fondo classifica, con Bergamo che all’ultimo respiro ha scavalcato Cuneo per aggiudicarsi la permanenza in Serie A anche nella prossima stagione. Concentrandosi sulla Prosecco Doc Imoco, è corretto fare un tuffo nel passato, a partire dalla prima partecipazione alla massima serie.

Al comando

In 12 campionati considerato quello terminato domenica sera, Conegliano ha chiuso per ben 7 volte al primo posto la regular season, 8 considerando il campionato sospeso a causa della pandemia nella stagione 2019/20. In 5 dei 6 casi in cui si è disputata la postseason, le pantere hanno portato a casa pure lo scudetto, con unica eccezione la stagione 2016/17, in cui il sogno gialloblù si è arenato nelle semifinali playoff contro Modena. Dalla stagione 2018/19, il tricolore è sempre stato tra le mani della Prosecco Doc. A puro livello statistico, l’Imoco targata 23/24 si posiziona solo dietro alle pantere altrettanto schiacciasassi tra il 2019 ed il 2021.

Nella stagione interrotta dal Covid, Conegliano aveva vinto 19 partite a fronte di 1 sconfitta, con un quoziente set di 8.43 ed un quoziente punti di 1.30; nel 2020/21, la prima stagione chiusa da imbattuta, il quoziente set è addirittura schizzato a 9, con un quoziente punti di 1.33. Il campionato appena concluso invece vede le pantere salutare la regular season con un quoziente set di 5.57 ed un quoziente punti di 1.25. Va però considerato che il livello della massima serie si è alzato ancora di più, così come il numero di partite da affrontare: perdere 14 set in 26 partite rappresenta una vera e propria impresa con una Champions disputata in maniera altrettanto impeccabile tra gironi e fase ad eliminazione diretta, in attesa del gran finale del 5 maggio ad Antalya contro Milano.

Livello altissimo

A testimonianza della difficoltà del campionato, il fatto che nonostante un’annata perfetta o quasi, lasciando solo 3 dei 78 punti a disposizione per strada (nuovo record della massima serie), Scandicci al secondo posto abbia chiuso a 12 punti, mentre nel 2020/21 pur con due partite in meno giocate fu Novara a 19 punti l’inseguitrice più vicina. Insomma, Conegliano si conferma ancora una volta la squadra dei record, ma ciò che più conta alla fine è alzare i trofei, e il primo ostacolo da superare per raggiungere per la sesta volta consecutiva le finali scudetto sarà Roma, con gara-1 già domani, 27 marzo, al Palaverde, per cui è possibile acquistare i biglietti. Gara-2, già decisiva in un senso o nell’altro, è invece programmata per la sera di Pasqua nella Capitale.