Prosecco batte Champagne: i turisti stranieri preferiscono le bollicine trevigiane

TREVISO – Prosecco batte Champagne, almeno negli aeroporti: i turisti stranieri preferiscono le bollicine della Marca.

Dati alla mano, anche quest’anno si conferma il sorpasso nel mercato “Duty Free e Travel Retail”. I produttori sperano che un trend analogo si riscontri anche nei ristoranti e nelle enoteche. I segnalo sono incoraggianti, soprattutto in vista delle vacanze di Pasqua.

Il prosecco ha giù sorpassato l’anno scorso il “cugino” francese negli acquisti in aeroporto, come attesta IWSR, il database di settore che quantifica il volume globale di vino, alcolici, birra, sidro e bevande miste in volume e valore in oltre 160 Paesi. Nella classifica mondiale, al primo posto nella categoria Champagne e spumanti c’è il “Bottega Gold Prosecco Doc”.

I trend di mercato

Il mercato dei vini spumanti, dopo la forte crescita post-Covid, nel 2023 ha perso il 2,3% in volume (-1,7% per il Prosecco), con una crescita nei valori del 3,3% (Prosecco a +5,4%). Nello specifico per lo spumante italiano il 2023 ha visto la caduta in volume nei primi due mercati mondiali (Usa -12%, Uk -4,4%), ma anche una buona crescita nell’Est Europa e un andamento ancora più sostenuto in Francia, con un +25% (fonte Uiv-Ismea). Quest’ultimo dato è in parte determinato l’effetto sostituzione dello Champagne con il Prosecco (+21%) anche dettato dal minor potere di acquisto dei consumatori transalpini.



Il commento di Bottega

«Noi di Bottega perseguiamo una dinamica di crescita controllata, per mantenere invariata la propria politica qualitativa determinata dal mantenimento costante della qualità e della genuinità dei prodotti. Questa scelta viene ripagata dai consumatori che iniziano a riconoscere e ad apprezzare pienamente la qualità del Prosecco» commenta l’imprenditore vitivinicolo Sandro Bottega in vista delle vacanze di Pasqua 2024.