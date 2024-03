Volley. Prosecco Doc Imoco: percorso netto. Vinta la regular season per l’ottava volta. Playoff al via da mercoledì contro Roma

BUSTO ARSIZIO (VARESE) - Per l’ottava volta nelle ultime nove stagioni la Prosecco Doc Imoco Conegliano chiude la regular season al comando. Succede per la sesta volta consecutiva. Anche questo è un record nell’incredibile epopea del club gialloblù: in 12 anni di vita non ha mai fallito l’accesso ai playoff che in seguito hanno portato alla conquista di 6 scudetti. Da mercoledì al Palaverde le pantere di daniele Santarelli metteranno in palio il tricolore cucito sulle maglie da 5 stagioni di fila al netto del campionato sospeso nel 2020 per il covid. Prima avversaria nei quarti è Roma finita ottava (gara-1 ore 19.30 diretta Sky).

Si gioca al meglio delle tre partite. In semifinale ci sarà la vincente della sfida tra Novara e Chieri. Ieri intano a Busto con il sestetto da turnover (Bugg in regia in diagonale con Piani, Squarcini e Lubian al centro, Gennari e Lanier in banda con De Gennaro libero) è arrivata la 42. vittoria consecutiva che suggella il percorso netto nelle 26 giornate della stagione regolare, equivalenti a 75 punti (78 set vinti e 14 persi). Alle spalle hanno chiuso Scandicci 63 (tie-break vincente a Bergamo), Milano 60 battuta 3-0 a Vallefoglia e Novara 56 ko a Roma 3-1. Perso il primo set le pantere trascinate da Gennari mvp con 16 punti come Squarcini (69% in attacco), Lanier 15, Piani 10, hanno poi ribaltato il match imponendosi per 3-1 in 1'43'. Decisivi i 9 muri (squarcini 5) e i 7 servizi vincenti (2 Lanier e Gennari).