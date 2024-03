ISTANBUL - L'Antonio Carraro Imoco torna in finale di Champions League dopo una stagione (eliminazione ai quarti da parte del Fener). Domina la semifinale del Burhan Felek Spor Salonu di Istanbul, imponendosi 3-1 (25-17, 25-15, 24-26, 25-16 in un'ora e 41 minuti) contro l'Eczacibasi della stella Boskovic e nella Final del 5 maggio sarà protagonista del derby tutto italiano (mancava da 5 anni, a Berlino s'impose Novara sulle pantere) con l'Allianz Milano delle ex Egonu (5. finale consecutiva), Sylla e Folie che ieri ha eliminato il Fenerbahce al golden set. Duello con il Vero Volley che in stagione si rinnova per la quinta volta, comprese le due finali di Coppa e Supercoppa Italia, con il bilancio a favore di Conegliano che ha sempre vinto come nelle 5 precedenti finali tra le due super potenze italiane. L'Antonio Carraro Imoco si conferma così bestia nera dell'Eczacibasi. Solo il terzo set è stato combattuto con le turche che l'hanno spuntata ai vantaggi al quarto set-ball, accorciando le distanze. Come nel match d'andata al Palaverde finito al tie-break dopo una battaglia campale, anche oggi Isabelle Haak ha vinto il duello stellare con Boskovic. Per la svedese 29 punti con il 56% in attacco (25 palle messe a terra su 45 attacchi) con 3 muri e un ace. La serba ha invece chiuso totalizzando 25 punti con il 50% (23 su 46) e 2 muri.