La corsa al settimo scudetto che dal maggio 2018 è cucito ininterrottamente sul petto delle pantere inizia con una vittoria per la Prosecco Doc Imoco. In gara-1 dei quarti di finale le gialloblù hanno superato al Palaverde la Aeroitalia Sni Roma della ex regista Marta Bechis, ottava forza del campionato al termine della regular season, squadra che ha riportato i playoff nella capitale dopo ben 26 anni. A Conegliano sono bastati tre set (25-21, 25-18, 25-18) per portarsi avanti nella serie e prenotare le semifinali (6-10-13 aprile) contro la vincente del derby piemontese tra Novara e Chieri. A Pasqua gara-2 a Roma per staccare il pass e passare il turno. Le giallorosse hanno impegnato le pluri campionesse, specialmente nel set d'apertura, quello che ultimamente aveva creato alle ragazze di coach Santarelli qualche grattacapo di troppo. Nel rush finale Roma si presenta avanti di 2 lunghezze (18-20) ma i muri di Fahr e Plummer con i punti di Haak e i due errori consecutivi di Melli in attacco consegnano set e chiavi del match a Conegliano anche se Bici (14 punti) e compagne hanno un avuto un sussulto di orgoglio nel terzo set costringendo le padrone di casa a 6 match-ball prima di chiudere la contesa. Haak 24 punti, con 12 muri e 5 aces vincenti per Conegliano (45%in attacco) che ha comunque commesso 25 errori punto.