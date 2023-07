TREVISO - Schiamazzi, spazzatura abbandonata, sigarette gettate a terra e anche sedie rubate. Colpiscono ancora i “baby vandali” del centro. Questa volta all’Antico Caffè di Piazza Pola, con tre sedie portate via. «Dopo la chiusura leghiamo sempre i tavoli del plateatico e tiriamo su le sedie per evitare che i ragazzi le usino e le sporchino - spiega la socia titolare Valentina Vendramin - Ci capitava spesso, infatti, di trovarle tirate giù o con dei rifiuti abbandonati lì».



SGRADITA SORPRESA

Quello che non era mai successo è che addirittura questi ragazzi rubassero qualcosa. «Due domeniche fa abbiamo chiuso alle 20.30 e abbiamo legato i tavoli e tirato su le sedie come sempre. Martedì mattina, quando abbiamo riaperto dopo la chiusura del lunedì, ci siamo accorti che all’appello mancavano tre sedie» racconta la proprietaria. Episodi come questo non sono nuovi per il Caffè di Piazza Pola, che nell’ultimo periodo ha sempre più a che fare con gruppi di ragazzini che occupano la piazzetta fino a tarda notte, noncuranti delle proprietà del locale. «Arrivano spesso tra le 23 e l’una. All’inizio si limitavano a tirare giù le sedie dai tavoli senza rimetterle più a posto e infatti la mattina ce le trovavamo spostate, ma ora si siedono proprio a mangiare sui nostri tavoli. Il giorno dopo capita di trovare resti di cibo da asporto, sedie sporche e spazzatura per terra. Spengono le sigarette sui tavoli, li rovinano». L’escalation è relativamente recente: il fenomeno è iniziato nell’ultimo anno: «Gli anni scorsi non avevamo mai avuto problemi del genere. Adesso, invece, è davvero un disastro, specialmente da quando sono finite le scuole. I ragazzini vengono qui perché essendo la piazzetta più piccola rispetto, ad esempio, a piazza dei Signori, si sentono più sicuri e indisturbati».



DENUNCIA E INDAGINI

Immediata la denuncia alla polizia locale che, tra l’altro, dispone di alcune telecamere attive proprio in piazza Pola: «Ci hanno detto che faranno quello che possono per cercare di ritrovare le sedie. Il problema è che loro ci sono solo fino all’una di notte, poi bisogna parlare coi carabinieri - prosegue Valentina - La nostra paura è che dal portare via tre sedie possano arrivare a fare qualcosa di più grave. Anche perché noi qui siamo in affitto e dovremo ricomprarcele di tasca nostra». I titolari, intanto, hanno già provveduto ad evitare che la vicenda possa ripetersi, con i mezzi a loro disposizione: «Ora abbiamo legato sedie e tavoli con dei cavi in acciaio e li abbiamo chiusi con dei lucchetti. Così dovrebbe essere quasi impossibile che ce li portino via». Ininfluente l’aiuto dei vicini che, a parte un po’ di confusione e schiamazzi, non hanno visto e sentito nulla. Quale può essere, allora, la soluzione? «Ci vorrebbe un po’ più di sorveglianza la sera. Il nostro vicino quando li vede viene giù e li manda via, ma non possiamo metterci a fare ogni volta degli appostamenti. È improponibile. Anche il collega della caffetteria Orrico, qui di fronte, ogni tanto si trova le sedie tirate giù. Ci vorrebbe più prevenzione: solo così si potranno evitare altri problemi. Al Pam, ad esempio, adesso hanno messo una guardia davanti».