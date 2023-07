ROVIGO - Finestrini in frantumi, pezzi di vetro ovunque. A terra, sui sedili. Questo ciò che si sono trovati di fronte i residenti del centro storico quando sono andati a prendere la propria auto.

Nel pomeriggio di ieri, 1 luglio, ignoti si sono introdotti al piano interrato del palazzo a fianco il centro commerciale Le Torri, chiuso definitivamente ad aprile. Edificio gemello, ospita appartamenti e uffici. C'è un primo piano interrato dove ci sono posti auto e uno più sotto per i garage. I posti auto vengono utilizzati sia dai lavoratori che dai residenti della zona. E ieri, il colpo.

«Dovevo andare a cena fuori e quando sono scesa per prendere la macchina ho visto la polizia. Mi sono subito spaventata e poi ho visto i vetri a terra». Così una donna che vive dall'altra parte della strada e utilizza saltuariamente il posto auto di una conoscente. I vandali devono aver agito tra le 14.30 e le 18. «In tutto siamo stati presi di mira in sei - continua - Hanno lasciato stare solo due auto di grossa cilindrata, forse temevano che sarebbe scattato un allarme. Hanno rotto i finestrini dal lato del passeggero in tutte e sei le auto. Io non avevo lasciato niente in auto a parte un mazzo di vecchie chiavi, non mi hanno rubato niente però il danno c'è».

Domattina, appena aprirà l'ufficio in questura, la donna andrà a fare denuncia. «Ci può giurare che vado - dice - Sono furiosa. Siamo nel pieno centro storico di Rovigo, non è ammissibile. Sono arrabbiata e spaventata. E se una sera tornando dal lavoro dovessi trovare un malintenzionato? Ci mette un attimo a buttarmi per terra e derubarmi. Speriamo che dalle immagini delle telecamere riescano a individuarli».