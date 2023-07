Ladro seriale, il colpo da Toni del Spin di Treviso: ecco il video che lo incastra

Ha le ore contate il ladro seriale che nei giorni scorsi ha svuotato il fondo cassa di almeno quattro locali del centro, armato di piede di porco e incurante delle telecamere. I carabinieri hanno in mano un identikit: il giovane, di origine nordafricana, è stato inquadrato chiaramente dagli occhi elettronici installati all’interno della notissima osteria “Toni del Spin”, in via Inferiore. Nel mirino, sempre con la stessa tecnica, sono finiti anche la vicina l’Osteria contemporanea, il ristorante pizzeria “Al Ritrovo” di viale Luzzatti e la pizzeria da asporto “Pizza Elite” di viale Europa, a Santa Bona.