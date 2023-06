VITTORIO VENETO (TREVISO) - Ancora un atto vandalico ai danni del patrimonio pubblico vittoriese. Presa di mira la scuola primaria “Sauro” di via Monte Piana a San Giacomo di Veglia. Ignoti hanno danneggiato un paio di vetrate, probabilmente lanciando dei sassi ed agendo nel cuore della notte. Sulle loro tracce i carabinieri della compagnia di Vittorio Veneto a cui, nei giorni scorsi, la dirigente scolastica dell’istituto comprensivo “Da Ponte”, a cui la scuola appartiene, ha sporto denuncia. L’atto vandalico risalirebbe alla notte tra giovedì 22 e venerdì 23 giugno, perché proprio nella mattinata di venerdì ci si è accorti del danno e giovedì, nonostante le lezioni siano già concluse a scuola ci sono insegnanti e bidelli, nulla di anomalo era stato rilevato.

I danni alle vetrate e alla porta, la denuncia

La referente per la sicurezza della scuola “Sauro” ha immediatamente contattato la dirigente scolastica Donatella Di Paolo che, preso visione dei danni, ha denunciato l’accaduto ai carabinieri di Vittorio Veneto. Le indagini sono in corso. Secondo una prima ricostruzione, ignoti avrebbero preso a sassate le due portefinestre dell’aula adibita a palestra, aula che è posta lungo la facciata principale del plesso scolastico, in quella porzione di edificio a sinistra dell’ingresso della scuola. Danneggiati i vetri delle due porte, una posta sulla facciata principale, l’altra di lato, porte che permettono di accedere direttamente dal giardino alla palestra. Sui vetri sono evidenti i segni dell’urto di un corpo contundente: il vetro non si è bucato, ma il colpo ha creato la classica ragnatela, danneggiandolo. Ora si rende necessario sostituire le due vetrate. I danni, come spiegano dalla scuola, sono contenuti, ma tanto è il rammarico per quanto accaduto. Non si sa sia stata una bravata di qualche giovane o se invece qualcuno volesse tentare di entrare nella scuola. Al momento non sono state rintracciate testimonianze: nessuno, quella notte, ha notato movimenti sospetti all’esterno della “Sauro”. Oltre alla denuncia, è stata fatta comunicazione agli uffici comunali che ora procederanno con la sostituzione delle due vetrate prima dell’avvio del nuovo anno scolastico. A metà aprile l’ormai ex scuola primaria “Zanette” a Santi Pietro e Paolo, che da settembre sarà la sede territoriale dell’Agenzia delle Entrate, era stata pure bersaglio di un atto vandalico: mani ignote, probabilmente lanciando dei sassi, avevano danneggiato i vetri di otto finestre poste lungo la facciata ovest dell’ex scuola di via Franceschi, vetrate poi sostituite dal Comune per una spesa di circa 850 euro.