TREVISO - Lo storico campo da calcio, in disuso ormai da anni, è diventato una moderna area multi-sport. A tre anni e mezzo dalla risurrezione, il Parco Eolo ha però bisogno di una sosta ai box. In particolare il campetto da basket della palestra a cielo aperto tra Santa Maria del Rovere e Selvana, necessita di manutenzione, purtroppo vittima, da un lato, di alcuni atti di vandalismo, dall’altro, di materiali dimostratisi non troppo resistenti per sopportare intemperie e agenti atmosferici, ancor prima dell’uso intenso. Già in passato erano state sostituite le retine dei due canestri, asportate o strappate da qualche utente poco rispettoso, ora è stato divelto anche uno dei “cerchi”, costringendo i giocatori, che pure non mancherebbero, a partitelle su una sola meta campo, mentre dall’altra il tabellone occhieggia tristemente inutilizzabile. Pure la pavimentazione del playground presenta in più punti dei sollevamenti e dei rigonfiamenti che non agevolano il gioco. <WC>



L’INTERVENTO

<WC1>La situazione è nota anche al Comune: da Ca’ Sugana spiegano che sono già state ordinate le nuove retine e il nuovo canestro e gli uffici hanno già dato mandato di eseguire i lavori per ripristinare il fondo. <WC>«<WC1>Risistemeremo il campetto da basket al più presto - conferma Alessandro Manera, vicensidaco con delega allo Sport - Il Parco Eolo è un fiore all’occhiello per l’amministrazione, un intervento di riqualificazione preso ad esempio anche in altre città in questo ambito ed è frequentato da moltissimi bambini e ragazzi e non solo<WC>»<WC1>. Al contempo sono allo studio anche tutte le possibili iniziative, nel rispetto della privacy e delle normative, per scoraggiare futuri danneggiamenti e, nel malaugurato caso, identificare i responsabili. <WC>«<WC1>A fronte di una grande maggioranza di persone che utilizzano il campo e tutte le strutture in mondo corretto e attento - ribadisce Manera - evidentemente c’è purtroppo anche qualche incivile, che così facendo provoca danno <WC>a <WC1>tutti gli altri utilizzatori rispettosi. Rafforzeremo la vigilanza, per cercare di far sì che simili episodi di vandalismo non si ripetano<WC>. Q<WC1>ualora gli autori vengano individuati dovranno risponderne<WC>»<WC1>. <WC>



FIORE ALL’OCCHIELLO

<WC1>Il nuovo Parco Eolo è stato inaugurato a metà dicembre 2020, completamente rinnovato nell’ambito del programma di riqualificazione urbana della città denominato “Quartieri al centro”, per la valorizzazione e la rigenerazione dei quartieri di Monigo, S<WC>.<WC1>Maria del Rovere, Selvana, Fiera con il quale il Comune di Treviso ha partecipato al Bando periferie. L’intervento, finanziato con 715mila euro da fondi statali più altri 90mila stanziati direttamente dal Comune, ha interessato una superficie di circa <WC>9<WC1>mila metri quadrati. Ha così restituito al rione e all’intera città un’area abbandonata da tempo, diventando<WC> <WC1>spazio fruibile sia per i giovanissimi, sia per gli anziani. Oltre al campo da pallacanestro, realizzati, una pista da skate freestyle, una piramide per arrampicata per bambini, un’altalena tripla, un settore per la ginnastica all’aperto, con l’installazione di un albero in cemento e resina denominato “Full tree” per esercizi a corpo libero, c<WC>o<WC1>l suo desig<WC>n<WC1> diventato il simbolo del parco. Il tutto è<WC> <WC1>completato con vialetti pedonali, un chiosco con servizi, un’area gioco per bambini e sono state messe a dimora nuove alberature e posizionati opere di arredo urbano, illuminazione pubblica, videosorveglianza, recinzione con cancelli automatizzati, l’impianto di irrigazione, pozzo per l’acqua, oltre alle reti tecnologiche e ai sottoservizi.