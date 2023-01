FARRA DI SOLIGO - «Sono disposto a dare una consistente ricompensa a chi mi darà informazioni sugli autori del furto o a chi mi farà rientrare in possesso dei gioielli che hanno rubato la notte di San Silvestro nella mia abitazione in via San Gallo a Soligo». Parole della vittima della razzia, Francesco Rigamonti, che, oltre al valore rilevante dei beni appartenenti alla moglie e alla figlia, ne sottolinea quello intrinseco, legato a ricordi o ricorrenze come battesimi, prime comunioni, cresime e matrimoni. «Se mi avessero rubato le biciclette, anche queste di un certo valore, mi sarebbe dispiaciuto lo stesso, ma sicuramente non così tanto come questi oggetti, che per me e tutta la mia famiglia rappresentavano dei momenti felici, importanti e indimenticabili».

IL RACCONTO

«Erano le 21.30 di San Silvestro quando, mentre ci preparavamo a festeggiare l’arrivo del nuovo anno, mi suona il telefono che mi informava che nell’abitazione di Soligo c’era stata un’intrusione. Preoccupato, ho chiamato subito i miei vicini di casa perché andassero a controllare e nel frattempo anche la vigilanza con la quale sono sempre collegato mi ha informato che la centrale aveva rilevato un’intrusione, e che aveva mandato sul posto un metronotte e richiesto l’intervento dei carabinieri. Nel giro di pochi minuti la casa è stata circondata e ispezionata. Si sono accorti subito che una porta finestra al primo piano era stata forzata. Armi in pugno, le forze dell’ordine hanno iniziato a ispezionare tutta la casa, con la paura che i banditi fossero ancora all'nterno, ma hanno trovato soltanto un gran disordine in tutte le stanze e la cassaforte scassinata».

I SOSPETTI

«Vedendo il modus operandi - continua Rigamonti - era sicuramente una banda ben organizzata e composta da più persone: hanno aperto una grossa cassaforte e in pochissimo tempo, come fosse una scatola di cartone. Banditi senza paura e di una sfrontatezza unica: anche se l’impianto anti intrusione aveva azionato le sirene, hanno comunque portato a termine il lavoro, e poi si sono introdotti anche nelle due ville adiacenti alla mia, quella di Milvia Susanetto e Massimo Dozza, dove oltre ai consistenti danni agli infissi hanno rubato diversi preziosi. A questo punto voglio fare due appelli: dare una giusta ricompensa a chi sarà in grado di darmi delle informazioni sugli autori del furto e chiedo che vengano intensificati i controlli da parte delle forze dell’ordine perché ultimamente i malviventi stanno veramente passando al setaccio non soltanto le abitazioni ma anche i locali pubblici». Si sospetta che ci sia una banda che arriva da paesi dell’est per fare delle razzie nel fine settimana,aiutata da dei basisti che conoscono molto bene la zona. Le forze dell’ordine stanno controllando tutte le telecamere di videosorveglianza installate in zona, con la speranza di poter assicurare alla giustizia gli autori del colpo.