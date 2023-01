MOGLIANO VENETO - Credeva che fosse il marito, rientrato dal supermercato. E lo ha chiamato. «Luigi, cosa stai facendo?». Invece, era un ladro. Che le è piombato in camere e le ha intimato: «Stai zitta, altrimenti è peggio per te». Poi, l'ha chiusa dentro la stanza e ha arraffato una borsa, che poi si rivelerà vuota, e una manciata di gioielli da una ciotola presente in camera. Peccato che, anche con quelli, farà un magro bottino: si tratta di bigiotteria fasulla.



VISO A VISO

Ma la paura è rimasta negli occhi di Valeria Boscolo che andrà oggi a denunciare l'accaduto dai carabinieri. La coppia vive in via Barbiero, a Mogliano, in un appartamento al piano rialzato. «Dovevamo festeggiare la notte di San Silvestro con gli amici. Mio marito è uscito per comperare il vino e io mi sono distesa a letto. Tutte le luci di casa spente, eccetto l'albero di Natale. Probabilmente il ladro ha pensato che non ci fosse nessuno. Ma erano le 17, quindi pieno pomeriggio».

Mi sono sentita in pericolo dentro casa mia

Il malvivente è penetrato nell'appartamento attraverso la porta finestra della cucina, usando un cacciavite. Una volta all'interno ha iniziato a rovistare, provocando quei piccoli rumori che probabilmente hanno svegliato la padrona di casa, assopita a letto. «Quando me lo sono vista davanti, pelle bianca, una quarantina di anni, corpulento e alto, ho pensato che mi avrebbe fatto del male. Mi ha intimato di non muovermi e io sono stata immobile. Quando ha chiuso la porta della camera ho inviato un messaggio a mio marito con il cellulare dicendogli che c'era un ladro in casa. Lui è corso, per fortuna, non l'ha incrociato. Non oso pensare cosa sarebbe potuto succedere». Valeria e il marito non sono andati a festeggiare. Sono rimasti a casa. «Tremavo come una foglia. E questa notte non sono riuscita ad alzarmi per andare in bagno. Ho paura, sono terrorizzata» ammette, a fatica, Valeria. E chiude: «Non so come potrò sentirmi di nuovo sicura a casa mia. Metteremo finestre blindate, portoncino di sicurezza. Ma la paura resterà lo stesso. E non so quando riuscirò a dormire di nuovo come prima, tranquilla e beata».



A SOLIGO

Ma quello di Mogliano non è l'unico furto. A Soligo, i ladri si sono introdotti in alcune abitazioni in via San Gallo e in via dei Bert approfittando del fatto che le case erano vuote per i festeggiamenti di San Silvestro. C'è chi era partito per andare in montagna, inserendo però l'allarme nella propria abitazione. E c'è chi era rimasto in città, ma era uscito. Così, in modo sistematico, i ladri hanno passato le abitazioni, una ad una. Portando via gioielli, denaro e in un caso hanno anche fatto saltare la cassaforte, sottraendo il prezioso contenuto all'interno. Qualche furto è stato segnalato a Vittorio Veneto e poi, a Preganziol. Gli allarmi si sono diramati attraverso i social. E nei prossimi giorni arriveranno ai carabinieri dove i derubati si recheranno per sporgere denuncia.