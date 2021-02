Somec, commesse navali per 12 milioni dagli armatori. Confermati gli ordini Fincantieri

TREVISO - Il gruppo trevigiano Somec Spa, di San Vendemiano, ha ottenuto nuove commesse nel comparto navale per 12 milioni di euro dagli armatori West Sea (Portogallo) e Regent Seven Seas Cruises (Usa). Il primo ordine riguarda un'opera di rivestimento di una nave da crociera con involucri vetrati, il secondo allestimenti per le aree catering. La consegna è prevista entro il 2023.

In occasione di tali accordi commerciali, il gruppo Fincantieri ha inoltre confermato a Somec la pianificazione delle commesse per Norwegian Cruise Line nei cantieri di Marghera, e per Viking nel cantiere di Ancona, entrambe con consegna prevista nel 2023. Si tratta in entrambi i casi di navi gemelle per le quali Somec aveva già sviluppato i relativi progetti prototipo. Con queste commesse salgono a oltre 24 milioni di euro gli ordini acquisiti da Somec da inizio anno. Le commesse al 30 giugno scorso erano pari a 720 milioni di euro; nel corso del 2020 il gruppo ha acquisito nuovi ordini per oltre 253 milioni di euro.

