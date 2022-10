Somec SpA conquista gli Usa. L'azienda trevigiana si aggiudica la commessa per due palazzi da 19 piani in Massachusetts

SAN VENDEMIANO (TREVISO) - Somec SpA, società di San Vendemiano (Treviso) quotata sul mercato Euronext Milan e specializzata nell'ingegnerizzazione e realizzazione di progetti chiavi in mano nell'ingegneria civile e navale, si è aggiudicata tramite la propria controllata statunitense Fabbrica LLC una nuova commessa per la realizzazione di edifici commerciali, laboratori e uffici, a Cambridge in Massachusetts (Usa).

Il progetto, curato dallo studio Pickard Chilton, verrà realizzato in Binney Street e consiste di due immobili di 19 piani. Fabbrica LLC curerà la progettazione e l'ingegnerizzazione di 42 mila metri quadrati di facciate continue, per un valore di oltre 73 milioni di dollari . L'inizio dei lavori è previsto nel primo trimestre 2023 e la conclusione nel 2024 per il primo edificio e per il secondo nel 2026. Il portafoglio ordini totale del gruppo al 30 giugno risulta pari a 923 milioni di euro. Da gennaio ad oggi le commesse acquisite da Somec risultano pari a circa 217 milioni. Fabbrica LLC, controllata dal 2018 da Somec, che di recente è salita al 70,9% del capitale, sta allargando il proprio presidio nel mercato statunitense grazie alle commesse e collaborazioni rilevanti registrate negli ultimi mesi, e contribuisce allo sviluppo della divisione dedicata ai Sistemi ingegnerizzati di architetture navali e facciate civili.