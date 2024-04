Ucraina, aiuti Usa da 60 miliardi. Missili Patriot, Atacms, droni e fondi: approvato il nuovo pacchetto

Una sessantina di miliardi, con l'arrivo delle prime forniture militari entro la prossima settimana: è quanto vale il nuovo pacchetto di aiuti americani all'Ucraina che il Congresso ha approvato oggi, con tanto di firma del presidente Joe Biden. Il Pentagono sta già preparando il primo lotto, che comprenderà munizioni di artiglieria (a partire da quelle da 155 mm) e mezzi di difesa aerea come i Patriot, quelli di cui Kiev ha disperatamente bisogno per difendersi dalla crescente offensiva russa.

