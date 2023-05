Casale sul Sile. L'azienda Altinia è stata acquisita per il 55% dal gruppo di Empoli Sesa

CASALE SUL SILE (TREVISO) - Altinia è stata acquisita da Sesa. L'azienda trevigiana specializzata nei servizi di stampa è ora di proprietà per il 55% del gruppo delle soluzioni tecnologiche per i servizi informatici e digitali Sesa di Empoli.

Altinia occupa 30 lavoratori

L'azienda veneta impiega 30 lavoratori e realizza ricavi per 50 milioni. Sesa ha registrato nel 2022 un fatturato per 2.390 milioni e occupa 4.200 dipendenti in Italia, Germania, Svizzera, Austria, Francia, Spagna, Romania e Cina.