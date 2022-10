Treviso, la Somec Spa acquista il 60% del capitale sociale di Lamp Arredo srl

TREVISO - Somec Spa acquista il 60% del capitale sociale di Lamp Arredo Srl. L'azienda specializzata nell'ingegnerizzazione e realizzazione di progetti chiavi in mano nell'ingegneria civile e navale e già quotata sul mercato Euronext Milan di Borsa Italiana, ha siglato un accordo preliminare per l'acquisizione della maggioranza del capitale sociale di Lamp Arredo Srl, azienda di Quinto di Treviso specializzata nell'ingegnerizzazione e lavorazione di arredi metallici ed elementi ornamentali.

Rafforzata la divisione "Mestieri" con l'acquisto di 1,7 milioni