Somec, nuove commesse per 13,4 milioni: lavorerà anche alle navi gemelle della Disney

SAN VENDEMIANOV - Somec, il gruppo di San Vendemiano (Treviso) specializzato nella progettazione e posa in opera di facciate architettoniche speciali e di allestimenti di interni chiavi in mano, attraverso le controllate Mestieri e Total Solutions, ha acquisito un pacchetto di commesse per 13,4 milioni a Madrid (Spagna), Papenburg (Germania) e nel Principato di Monaco. Ancora, anche due navi Gemelle firmate Disney vedranno il coinvolgimento di Mestieri che, a partire dall'autunno 2023 ne costruirà l'arredo del ristorante panoramico di poppa. Il portafoglio ordini totale del Gruppo al 30 giugno 2022 risulta pari a 923 milioni e le commesse acquisite dallo scorso gennaio raggiungono i 230 milioni.