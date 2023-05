Fatturato record per Somec di San Vendemiano. Chiude il trimestre con 90,8 milioni

SAN VENDEMIANO (TREVISO) - Somec cresce e chiude il trimestre con un +40,3% di ricavi. Il gruppo di San Vendemiano, specializzato in architetture navali e facciate civili, ha chiuso il periodo con ricavi pari a 90,8 milioni. Al netto dell'ingresso di aziende acquisite nell'anno, l'aumento di fatturato sarebbe stato del 29,7%. «La traiettoria di Somec - sottolinea il presidente, Oscar Marchetto - si conferma positiva anche in questa prima parte dell'anno, con una performance robusta che ha caratterizzato i ricavi di tutte le divisioni del gruppo. I dati trimestrali ci consentono di guardare con ottimismo ai mesi che abbiamo di fronte, anche grazie alla visibilità garantita dalle commesse in essere».