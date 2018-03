di Elena Filini

CISON DI VALMARINO - Con l’esterno non può parlare, come spiega educatamente al telefono. Ma alle forze dell’ordine è stata chiamata a raccontare tutto quello che sa. Più e più volte. Da quattro giornitrascorre le sue giornate alla caserma dei carabinieri di Cison dove è stata sentita fino a notte fonda il giorno del ritrovamento dei corpi dei due coniugi. Lei l’ultima a vederli vivi e la prima a scoprirli morti ammazzati. Per ore la donna ha raccontato ai militari degli ultimi giorni nel rustico di Rolle, ma non solo. Anche deie della vita trascorsa tra i vigneti del borgo di Cison.La donna è collaborativa, non sembra tradire all’apparenza alcuna emozione. Ripete tutto ciò che sa, cerca di rendersi utile. Chi conosce bene le dinamiche interne della famiglia conferma un equilibrio raggiunto a caro prezzo. Dove esisteva, e una figura accogliente e remissiva, la madre...