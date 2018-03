CISON DI VALMARINO (TREVISO) - I carabinieri del Reparto investigazioni scientifiche stanno operando da questa mattina nell' abitazione della coppia di coniugi uccisi due giorni fa a Cison di Valmarino . Gli esperti hanno analizzato prima il giardino in cui i due,erano stati trovati già privi di vita dalla figlia, per poi procedere alla ricerca di elementi utili all'indagine nelle stanze della villetta. L'autopsia sui corpi sarà condotta lunedì dall'anatomopatologo. Non ci sono ancora persone indagate e le ipotesi continuano ad essere indirizzate in più direzioni.