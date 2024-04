TREVISO - Festa della Liberazione, a Treviso la commemorazione arriva anche in pizzeria. La Piola, storico locale cittadino, oggi ha inserito nel menù una pizza tricolore per celebrare il 25 aprile. Il nome non poteva che essere Italia. Un omaggio alla patria attraverso i sapori (rucola, ricotta e pomodorini).

Stamattina, invece, non sono mancati i dissapori durante le celebrazioni istituzionali, con il ministro della difesa Carlo Nordio fischiato inj piazza dei Signori durante il suo discorso.