L'arma ancora non si trova, ma la pista porta al lavoro di Loris

di Roberto Ortolan

CISON - Qualcosa, nei ricordi e nei racconti di, può essere utile a trovare l'assassino dei genitori. O almeno di questo sembrano essere convinti gli investigatori che indagano sul massacro di Rolle. La donna, 45 anni, anche ieri è stata chiamata più volte a comparire alla locale stazione dell'Arma. Prima ha ritirato i documenti per nominare i periti di parte in vista dell'autopsia di Loris e Anna Maria, uscendo verso le 14. Poi alle 16 è stata richiamata per lasciare le proprie impronte digitali.Esame necessario a escludere le sue dal mare di tracce rinvenute sulla scena del delitto. Questo via vai ha però messo un po' in allarme la famiglia: perchè tutte queste ore davanti agli inquirenti? Non solo ieri, ma anche i giorni precedenti. Una possibile risposta c'è: i militari stanno sondando attentamente le conoscenze del padre in ambito lavorativo. Loris, infatti, nonostante i suoi 72 anni, faceva ancora il rappresentante di un'azienda di cartellonistica autostradale con sede a Trento e a Bolzano. Spesso si assentava due o tre giorni a settimana per andare proprio in Trentino. Katiuscia, casellante della A27 e anch'essa ben inserita nell'ambiente, potrebbe aver fornito agli inquirenti dei dettagli di interesse investigativo sulle persone che vi gravitano perchè pare che le indagini si stiano focalizzando proprio su questo preciso ambito.KILLER SPIETATOD'altra parte i carabinieri lo sanno bene: l'assassino è freddo, spietato e calcolatore:, 72 anni, e la moglie, 68, sono stati ammazzati senza pietà. E un tizio così non può essere preso sottogamba. La sua scaltrezza si evince anche da un altro indizio: l', nonostante tre giorni di ricerche fra campi, fossi, boschetti e casolari, non si trova.