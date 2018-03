I corpi straziati in giardino , così sono morti Loris e Anna Maria

di Alberto Beltrame

CISON DI VALMARINO (TREVISO)- Sono stati uccisi con un coltello e un oggetto contundente. Sono stati massacrati e lasciati morire in giardino , all'esterno della loro casetta rurale immersa nelle colline di Cison di Valmarino, nel Trevigiano, mentre tentavano di fuggire dai loro aguzzini. Sono morti così i coniugi, lui 72enne in pensione, lei casalinga di 69 anni.È stataa lanciare l'allarme, nel primo pomeriggio di ieri, appena rientrata dal lavoro. Ha trovato la casa in disordine, come se qualcuno avesse cercato ori o preziosi. Poi è uscita in giardino è ha visto il corpo del padre. Quello della mamma è stato scoperto solo più tardi. Tanta ferocia ha subito riportato alle mente il duplice delitto di Guidi e Lucia Pellicciardi, trucidati la notte del 21 agosto 2007 a Oderzo da una banda di rapinatori.Loris Nicolasi e la moglie Anna Maria Niola risiedevano a Rolle, piccolo paesino incastonato tra, dagli anni Settanta. L'uomo ha ferite in tutto il corpo, come se fosse stato colpito con una spranga: gli assassini si sono accaniti in particolare sulla testa e sul collo, forse utilizzando l'estremità appuntita di un tondino.Gli assassini non le hanno riservato un trattamento diverso alla moglie Anna Maria. Anzi. È stata accoltellata al torace e alla schiena. Con ferocia e brutalità. Gli investigatori ipotizzano si tratti di un pugnale, ma nelle vicinanze non viene trovata traccia né del coltello né degli altri oggetti utilizzati per compiere il delitto.