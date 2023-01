TREVISO - Il personale della Mom incrocia le braccia. Filt Cgil, Faisa Cisal e Sgb hanno proclamato lo sciopero dei lavoratori venerdì 27 gennaio dalle 17.30 fino a fine servizio. Le motivazioni sono riassunte dai sindacati in quattro punti: carenza di personale, riconoscimento economico, premio di risultato e parco mezzi.

Mancano lavoratori, i nodi da sciogliere

«I lavoratori stanno continuando da anni a vivere una pesante situazione lavorativa per la carenza di personale viaggiante e di officina che comporta anche la mancata di concessione di ferie, lo spostamento dei riposi, un esorbitante ricorso allo straordinario - spiegano i sindacati - la continua modifica della programmazione mensile/giornaliera dei turni, a volte anche senza preavviso, che impatta pesantemente sulla qualità della vita lavorativa e personale dei lavoratori». I dipendenti Mom - si legge ancora nelle motivazione alla base della mobilitazione - sono ancora in attesa di un riconoscimento economico per tutti i sacrifici affrontati e per le disponibilità date in questi ultimi anni per affrontare la pandemia e la ormai cronica carenza di personale».

Le richieste dei lavoratori

Chiare le richieste dei sindacati, che hanno convocato un incontro il 25 gennaio per spiegare la posizione dei lavoratori, così come le proposte: «Mom deve mettere in atto una incisiva politica di ricerca del personale e, da subito, trasformare a tempo pieno i lavoratori oggi a part-time, e deve rimuovere i veri ostacoli all'ingresso di nuovi autisti con un serio adeguamento dei salari alle reali necessità dei lavoratori, e programmare turni di lavoro più rispettosi che permettano una reale conciliazione tra lavoro e vita». «Chiediamo anche l'immediato utilizzo da parte di Mom del bonus carburante previsto anche per il 2023, erogando da subito l'importo di 200 a tale titolo, con la retribuzione del mese di febbraio. Ricordiamo a tutti l'impegno che la società si era assunta nei confronti dei lavoratori di distribuire una parte dei ristori che avrebbe ricevuto dallo Stato, a compensazione della mancata retribuzione a causa della Cassa Integrazione. Ora che sono arrivati chiediamo che Mom onori tale impegno. Chiediamo il rispetto di quanto previsto dal Testo Unico e che pertanto si vadano rapidamente a delineare le condizioni per l'erogazione del premio. L'azienda deve mettere in atto un serio piano di rinnovo del parco mezzi che permetta un servizio di qualità e standard di sicurezza adeguati».