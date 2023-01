Il gruppo Mermec punta sull'aerospaziale: 100 assunzioni nei prossimi tre anni nella Marca

TREVISO - Il made in Italy non è solo quello più noto di moda, agroalimentare o design, ma riguarda anche la tecnologia avanzata. Il gruppo Mermec, specializzato in soluzioni d'avanguardia per il trasporto ferroviario, la mobilità elettrica urbana e le applicazioni industriali, punta con forza sulla Marca Trevigiana: a Morgano si trova una delle sedi dell'azienda (che ha il suo quartier generale a Monopoli, in Puglia). Qui vengono progettati e realizzati sofisticati sistemi laser, di visione, di ricostruzione 3D e di elaborazione destinati ai gestori di reti e convogli ferroviari in Italia e in tutto il mondo: i suoi tecnici sono impegnati dalla Scozia, alla Finlandia, alla metrò di Parigi, fino ad Australia, Emirati Arabi, Malesia, Stati Uniti. Sistemi, ad esempio, in grado di misurare in tempo reale la presenza di deformazioni nelle rotaie o l'usura di ruote e freni dei treni, per prevenire così incidenti, ma anche programmare con precisione la manutenzione.

I progetti si estendono inoltre alla siderurgia o alla logistica. La frontiera più recente è quella dell'aerospazio, in particolare dispositivi per satelliti per telecomunicazioni o meteo, grazie anche alla sinergia tra Mermec e Sitael, altra controllata di Angel, la holding industriale di cui entrambe le società fanno parte. Il sito di Morgano oggi occupa 150 dipendenti, con un'età media di 35 anni, per oltre metà laureati in ingegneria, fisica, matematica o statistica: l'obiettivo è crescere fino a 250 addetti nel 2025. L'intera Mermec dà lavoro a 1.400 persone (di cui un migliaio di ingegneri) e conta filiali, uffici e strutture in 21 Paesi e un portafoglio di soluzioni attualmente in uso in 71 stati del mondo. Angel, a capitale privato italiano, presieduta dal cavalier Vito Pertosa, oltre a ferroviario e aerospazio, opera anche nei settori della meccatronica digitale e dell'aviazione.