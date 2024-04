MORGANO (TREVISO) - Sono arrivati con un camion e hanno rubato un’intera fornitura di alcolici, soprattutto bottiglie di Aperol e Montenegro. Per un valore complessivo stimato in oltre 400mila euro. E poi sono riusciti a far perdere le loro tracce, almeno per il momento. È l’esito del maxi-furto messo a segno una decina di giorni fa nello stabilimento Partesa di Morgano, azienda leader nel servizio di distribuzione bevande che rifornisce anche molti locali, bar e ristoranti della Marca e oltre.

IL RAID

I ladri hanno fatto le cose in grande. A quanto pare era tutto ben organizzato, fin nei minimi dettagli. Nel corso della notte hanno raggiunto il complesso operativo dell'azienda in via Castellana, poco distante dal cimitero di Morgano, a bordo di un bilico. E di seguito hanno iniziato a caricarlo, svuotando il magazzino, servendosi pure dei muletti. Come se fosse una normale operazione. Non è chiaro perché l’allarme non abbia sventato il furto. Stando a quanto emerso fino ad ora, anche se sulla vicenda c’è il massimo riserbo, non sono stati riscontrati particolari segni di effrazione. E i ladri hanno avuto l’accortezza di oscurare le telecamere di videosorveglianza. Insomma, sapevano bene come muoversi. Tanto più che il raid è stato condotto subito dopo l’arrivo nello stabilimento di una grossa fornitura di alcolici. Difficile immaginare che possa essersi trattato solamente di un caso. Ma tant'è.

I VIGILANTES

Durante il furto, tra l’altro, sarebbe anche passata un’auto del servizio di vigilanza privato. Ma i ladri avrebbero avuto la freddezza di spegnere le luci e di acquattarsi, lasciando tutto immobile, fino a quando non è ripartita. Di seguito hanno avuto tutto il tempo necessario per riempire il bilico con bancali di bottiglie servendosi di alcuni muletti. Dopodiché per loro non è stato complicato lasciare lo stabilimento della Partesa con il camion pieno. Qualche automobilista di passaggio in via Castellana, fermo restando che di notte la strada che collega Ospedaletto e Santa Cristina non è certo troppo trafficata, potrebbe anche aver visto qualcosa. Dall’esterno, però, era praticamente impossibile immaginare che le attività di carico non fossero portate avanti proprio dall’azienda. Una volta scoperto l’incredibile furto, i responsabili del centro della Partesa hanno segnalato l’accaduto ai carabinieri.

LE INDAGINI

Così sono iniziate le indagini per cercare di risalire agli autori del colpo. Sono state visionate le immagini registrate dalle telecamere di videosorveglianza. Quella dell’azienda, però, erano state accuratamente oscurate. Anche per questo le forze dell’ordine hanno sentito i residenti nelle case che si trovano a poca distanza dallo stabilimento. È stato chiesto loro se avessero delle telecamere esterne. La speranza è che qualche occhio elettronico possa aver comunque intercettato l’arrivo o la fuga del camion guidato dalla banda. Al momento, però, non sembrano essere emersi elementi significativi in questo senso.