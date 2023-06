Incidente a Caerano San Marco, motociclista perde il controllo della moto, esce di strada e si schianta: morto sul colpo

CAERANO SAN MARCO (TREVISO) - Incidente mortale a Caerano San Marco nel primo pomeriggio di oggi, 17 giugno, intorno alle 13.50, in via Cadore. E' la 36esima vittima della strada in Provincia di Treviso da inizio anno, la nona in 9 giorni. Stando alle prime informazioni, un motociclista è uscito autonomamente di strada ed è deceduto sul colpo. Sul posto sono intervenuti il medico e gli infermieri del Suem 118 ma per il conducente non c'è stato niente da fare.

Intervenuti anche i Carabinieri di Montebelluna per i rilievi del caso: una scia di sangue che sembra inarrestabile sulle strade della Marca.

+++notizia in aggiornamento+++