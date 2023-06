Treviso. Raffica di incidenti nella Marca: un'auto precipitata nel torrente e due centauri gravemente feriti

TREVISO - Raffica di incidenti ieri sera, 15 giugno, nella Marca: tre schianti in due ore con tre feriti gravi, di cui due giovani.

Il primo è avvenuto intorno alle 21 a San Biagio dove un 30enne a bordo della sua moto stava percorrendo via Bredariol. Si è schiantato ed è stato ricoverato in ospedale. Verso le 22.30, invece, un'auto che viaggiava su via Rovede a Vidor è precipitata nel torrente. Il conducente è stato portato in elicottero all'ospedale di Treviso e versa in gravi condizioni. Mezz'ora dopo si è verificato un incidente tra un'auto e una moto in via Roma a Fontanelle: grave il centauro.