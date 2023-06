Bassano del Grappa. Tamponamento tra quattro auto, tre persone ferite

BASSANO DEL GRAPPA - Intervento dei vigili del fuoco questa mattina, venerdì 16 giugno, alle 8.20 per un tamponamento tra quattro mezzi in via della Resistenza, località Campese, a Bassano del Grappa (VI): tre feriti.

Al lavoro la squadra dei vigili del fuoco del locale distaccamento che ha messo in sicurezza i mezzi e soccorso gli automobilisti coinvolti, tra cui una persona incastrata, estratta dalle lamiere. Tre in tutto le persone affidate alle cure del personale sanitario e trasportate in ospedale. Sul posto la polizia locale per la gestione della viabilità.



