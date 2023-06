Investita da un taxi mentre attraversa la strada sulle strisce pedonali in Corso del Popolo a Rovigo: è grave

ROVIGO - Terribile incidente nel primo pomeriggio di oggi, giovedì 15 giugno: una donna è stata investita da un taxi mentre attraversava sulle strisce pedonali.

Il fatto è accaduto poco prima delle 14 lungo Corso del Popolo, in centro a Rovigo.

La dinamica

La donna rimasta ferita gravemente, è una signora di origine ucraina che stava attraversando la strada sulle strisce pedonali vicino all'ex palazzo Enel a ridotto del varco d'accesso alla zona a traffico limitato. Sul posto sono intervenuti i sanitari e il medico del Suem, le condizioni della donna sono parse subito gravi ed è stata trasportata d'urgenza in ospedale a Rovigo per le importanti ferite che ha riportato alla testa. Per far chiarezza sull'incidente è al lavoro la polizia locale.