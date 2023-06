Sfugge alla sorella maggiore, scappa e viene investita: bambina di 5 anni grave

VIGONZA- Momenti di paura oggi, 7 giugno 2023, verso le 18 in via Caltana a Codivernarolo di Vigonza. Una bambina cinese di circa 5 anni si trovava a spasso con la sorella più grande. Ad un tratto si è staccata dalla mano della familiare ed è corsa in strada. Proprio in quell'istante è passata un'auto con un uomo a bordo, al rientro dal lavoro, che non ha potuto evitarla. Nella zona dello schianto sono arrivati l'elisoccorso e la Polizia locale. Il conducente del mezzo è risultato negativo all'alcoltest. La bimba, originaria della Cina, è stata trasportata in ospedale. Le sue condizioni sono critiche, ma non sarebbe in pericolo di vita.