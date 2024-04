Maestra morta a Vigonza. Addio a Valeria Bellinato, educatrice generosa. Ha cresciuto generazioni di bambini nella classe "Delle Rose"

VIGONZA (PADOVA) - Il paese piange in queste ore la scomparsa di Valeria Bellinato, 63 anni, maestra della scuola dell'infanzia in pensione.

Per tutti coloro che l'hanno conosciuta era la maestra Valeria: dolce, paziente, premurosa, amorevole. Per oltre 15 anni ha cresciuto generazioni di bambini della classe "delle Rose", ricoprendo l'incarico di educatrice alla scuola dell'infanzia parrocchiale "Maria Immacolata". Due anni fa era andata in pensione. La notizia della sua scomparsa si è diffusa presto in paese e sui social, e nelle tantissime frasi di cordoglio e di affetto per la famiglia, il marito Ivone ed i figli Andrea e Federica, riecheggiano la sua generosità, l'amore e la passione che ha saputo trasmettere ai piccoli che ha educato con spirito materno. Donna di grande fede, dal carattere dolce, sensibile, generosa, affabile, molto preparata e sempre aggiornata sulle dinamiche dell'infanzia. Da qualche mese, purtroppo, Valeria si stava curando per una malattia. La maestra accoglieva sempre bambini e genitori con il sorriso, ed era un'educatrice instancabile. «Il mio ricordo personale di Valeria - dice Alessandra Canossa, coordinatrice della scuola durante gli anni in cui Valeria ha insegnato - è di una donna eccezionale per i valori di fede che sapeva trasmettere, e per la passione e l'entusiasmo che metteva nell'educare e seguire i bambini. Dava anima e corpo nella sua professione che viveva come una missione più che come un lavoro. Per lei a scuola non esistevano orari e si fermava ben volentieri anche oltre la chiusura per andare incontro alle esigenze delle famiglie. Aiutava anche i genitori con consigli e suggerimenti per la crescita dei bambini. Insegnava nella classe delle "Rose" e quei bambini che l'hanno avuta come insegnante sono stati bam fortunati. Tutte noi colleghe la ricordiamo con tanto affetto e la sofferenza in queste ore è tanta. Valeria era una donna determinata, molto positiva, solare, lottava per ciò in cui credeva ed è sempre riuscita a stabilire sinceri rapporti di amicizia e collaborazione anche tra colleghe». Le esequie saranno celebrate dopodomani alle 15 nella chiesa di Vigonza. Domani sera alle 19, sarà recitato il rosario in chiesa.L.Lev.