Incidente a Borso del Grappa. Giovanissima perde il controllo dello scooter, fa un volo di 15 metri e perde i sensi: portata d'urgenza in ospedale

BORSO DEL GRAPPA (TREVISO) - Grave incidente allo scoccare della mezzanotte di oggi, 7 settembre a Borso del Grappa in via Italo Girardi. Una ragazza M.M. di 17 anni residente in zona, ha perso il controllo del suo motorino ed è stata sbalzata per circa 15 metri sull'asfalto. Importantissime le ferite che ha riportato. All'arrivo dei soccorsi giunti sul posto con l'ambulanza con il medico e l'aquipaggio Suem di Pedemontana Emergenza, la ragazza non era cosciente e i sanitari hanno subito riscontrato un trauma cranico.

La 17enne è stata stabilizzata e trasportata in elicottero all'ospedale Ca' Foncello di Treviso.