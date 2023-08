La coppia di coniugi stava attraversando la strada quando una Volkswagen Polo è piombata su di loro. Un drammatico incidente quello avvenuto ieri sera a Santa Marinella, comune del litorale romano. Per la donna di 76 anni non c’è stato nulla da fare mentre il marito, 74enne, è stato trasportato in condizioni disperate al pronto soccorso dell’ospedale San Paolo di Civitavecchia. Trasportata in ospedale anche la donna che era alla guida dell’auto: una 90enne residente di Santa Marinella che è apparsa in stato confusionale. Sul posto, ora incaricati delle indagini, sono intervenuti i militari di zona che hanno proceduto con gli accertamenti e i rilievi.

LA DINAMICA



L’investimento è avvenuto sul lungomare Marconi, all’altezza civico 80, intorno alle 20. In supporto ai carabinieri è stato necessario anche l’intervento di una squadra di vigili del Fuoco. I pompieri hanno impiegato diversi minuti per estrarre il corpo della 76enne rimasta incastrata tra le auto. A causa del violento impatto infatti, il corpo è stato trascinato per alcuni metri fino al lato opposto della strada dove erano parcheggiate altre auto. Il sanitario dell’auto medica che per prima è arrivata in soccorso, non ha potuto che constatarne il decesso: le ferite dello schiacciamento erano troppo serie. Disperate le condizioni anche del marito che stava camminando pochi passi indietro. A causa del violento urto è stato sbalzato per diversi metri: l’impatto con l’asfalto avrebbe causato una profonda lesione alla testa.

I carabinieri di zona hanno quindi proceduto a mettere in sicurezza il tratto di strada del lungomare interessato dallo schianto. I rilievi e gli accertamenti sono proseguiti per tutta la notte. Da una prima ricostruzione, i coniugi stavano appunto attraversando la strada quando l’auto è piombata su di loro. Solo ulteriori indagini potranno chiarire se si trovavano sull’attraversamento orizzontale.

È stato inoltre subito disposto il sequestro della Polo. Sarà infatti determinante stabilire a che velocità stava procedendo l’anziana quando ha travolto la coppia di coniugi: nelle prossime ore i periti eseguiranno i rilievi tecnici determinanti per chiudere le indagini. Così come sono stati disposti accertamenti medici sulla 90enne: non è infatti escluso che a causare l’incidente possa essere stato un malore improvviso e che per questo, l’anziana abbia perso il controllo dell’auto falciando la coppia che proprio in quel momento stava attraversando sul lungomare.



I TESTIMONI



I carabinieri che stanno indagando hanno infine proceduto raccogliendo le testimonianze di alcuni passanti che hanno assistito al drammatico incidente: «Avevo appena attraversato quel tratto di strada quando ho sentito uno schianto violentissimo», ha riferito Laura: «Poco prima - aggiunge- avevo notato l’auto arrivare a velocità sostenuta. Quando mi sono voltata, gli anziani erano già a terra. È stato terribile, speriamo che quell’uomo sopravviva». Un drammatico incidente che ricorda quello avvenuto a Ostia la sera del 2 gennaio del 2015 quando Mario Mortai, 77 anni, e la moglie Maria Giacchino di 75 stavano attraversando sulle strisce del lungomare Paolo Toscanelli: falciati e sbalzati via sull’asfalto da una Panda guidata a folle velocità da un 25enne poi risultato positivo al droga-test.

