Elezioni Europee 2024, dagli ex sindaci alla discendente di Giolitti. Tutti i nomi in lista nelle le sfide circoscrizione per circoscrizione. Protagonisti e curiosità

Non solo Giorgia Meloni, il generale Vannacci o tutti gli altri leader che hanno deciso di candidarsi.

Alle prossime elezioni europee, in ognuna delle 5 circoscrizioni in cui è diviso lo Stivale, andranno anche in scena sfide significative tra protagonisti "minori", spesso amministratori locali, parenti di, volti noti alla ricerca di una seconda o terza chance e outsider più o meno improbabili.

Elezioni Europee 2024, i candidati: da Fdi al Pd, dalla Lega a M5S, da Forza Italia agli altri: tutte le liste

Le sfide al Nord-Ovest

A Nord-Ovest ad esempio, oltre alla grande matrice rosa con 7 capolista su 8 donne (Meloni, Sardone, Strada, Danzì, Salis, Bonetti e Bonino) e ai tanti parlamentari europei uscenti alla ricerca di riconferma (da Fidanza a Panza fino a Benifei), tornano alle urne molti ex parlamentari o personaggi politici finiti un po' in disparte.

Per Alleanza verdi-sinistra c'è ad esempio l'ex sindaco di Roma Ignazio Marino e quello di Riace Mimmo Lucano, con FI Letizia Morati e l'ex candidato a sindaco di Torino Paolo Damilano, Alessandro Cecchi Paone per la lista centrista degli Stati Uniti d'Europa.

E poi ancora il nipote del ministro Crosetto, Giovanni, e una discendente di Giolitti, Giovanna, nelle liste di FdI. A Nord-Est invece, sempre accanto a chi cerca di tornare a Strasburgo e ai nomi più conosciuti, da registrare c'è un alto tasso di casacche cambiate. Il gruppo degli ex Lega capeggiato da Flavio Tosi in Fi ad esempio (su tutti Margo Reguzzoni), l'ex +Europa Federico Pizzarotti con Azione, che ospita anche l'inatteso ritorno dell'ex sottosegretario e parlamentare socialista Mario Raffaelli.

La corsa nel Centro

Al Centro le sfide forse più difficili. I nomi più forti di ogni lista corrono infatti in questa circoscrizione, con Meloni che sfida non solo Tajani, Vannacci, Schlein, l'ex calciatrice Morace, Calenda e Marino, ma anche una nutritissima compagine di amministratori locali. Dai dem Nicola Zingaretti, Dario Nardella, Matteo Ricci (ma pure Michele Franchi, il sindaco di Arquata del Tronto), all'ex assessore Alessio D'Amato in Azione, l'ex sidaca leghista di Cascina e già parlamentare Ue Susanna Ceccardi all’ex vicesindaco del Giglio che fu tra i primi a soccorrere i naufraghi della Costa Concordia Mario Pellegrini.

Meno sorprendenti le liste al Sud, tutte zeppe di europarlamentari uscenti, politici navigati e volti cari all'elettorato come l'ex presidente del Inps Pasquale Tridico, "padre del Reddito di cittadinanza", candidato dal M5s oppure la giornalista dem Lucia Annunziata. Sulle Isole, infine, con l'ex sindaco di Palermo Leoluca Orlando in Avs, corrono anche il senatore Pd Antonio Nicita, Masismo Dell'Utri con FI (esponente di Noi Moderati), il deputato di FdI Salvatore Deidda, l'ex presidente della Commissione anti-Mafia Sonia Alfano in Azione.